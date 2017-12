वृषभ राशिफल 2018: इस साल मिलेगा मिला-जुला परिणाम, सफलता पाने के लिए करनी होगी अधिक मेहनत

वृषभ राशिफल 2018 के अनुसार यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों मिला-जुला परिणाम देने वाला है। आर्थिक रूप से नुक़सान भी हो सकता है। कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम नहीं मिलने के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साल के शुरुआती 2 महीनों में आपको वाद-विवाद से दूर रहना होगा। सितंबर महीने में काम पर ध्यान देना होगा। अक्टूबर माह के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, अगर आप नई नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो लेन-देन के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप कोई नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय इंतज़ार करना होगा। 2018 शिक्षा के मामले में आपके पक्ष में रहेगा, बच्चों की शिक्षा अच्छी रहेगी और परीक्षा में उनका प्रदर्शन भी अच्छी होगा। अगर आप उच्च शिक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कला, मनोविज्ञान और मीडिया से जुड़े छात्र अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं।

इस साल आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं रहने वाली है। सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, आपके पार्टनर की सेहत थोड़ी नाज़ुक रह सकती है, बच्चे की स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए सेहत के मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, सिरदर्द, ब्लड-प्रेशर और हृदय संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं या अनिद्रा और पेट संबंधी दिक्क़तें हो सकती हैं। परिवार में ख़ुशियाँ और परिजन एक-दूसरे के साथ घुल-मिल कर रहेंगे, जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता पाएँगे, हालाँकि नवंबर से दिसंबर तक की अवधि में कई बार मतभेद होने की संभावना है। नए रिश्तों के लिए भी यह समय शानदार है, यदि आप साथी की तलाश में हैं तो आपकी यह मुराद पूरी होगी। घर पर किसी शुभ कार्य का आयोजन होगा, आपकी रूचि आध्यात्मिक कार्यों में होगी और आप धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी जा सकते हैं।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

वर्ष 2018 को अच्छा बनाने के उपाय:

— काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए।

– किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय दस साल से कम आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए।

– काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

– मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें।

– धतूरे की जड़ या फूल गले में धारण करें।

– प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ।

– प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएँ और ज़रूरतमंदों की मदद करें।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 1, 2018 3:58 am