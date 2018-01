वृश्चिक राशिफल (21 जनवरी – 27 जनवरी) : इस सप्ताह करनी पड़ेगी अधिक मेहनत, मिल सकते हैं शादी के प्रपोजल

इस हफ्ते भाग्‍य आपके साथ है,कार्यभार बढ़ेगा, परन्तु सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। छात्रों को इस सप्ताह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। वैवाहिक जीवन में नीरसता आ सकती है, परिवार और मित्र: से विवाद होने के संकेत हैं। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, माता जी की सेहत में कमी देखने को मिल सकती है, अपना एवं माता जी का ख़्याल रखें, स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी संभावना है।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

– मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

– नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।

– गर्दन में भारंगी की जड़ धारण करें।

– ललाट पर केसर का तिलक करें ।

– बरगद के पेड़ की जड़ मे दूध चढ़ाएँ।

– अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या पेड़ लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

– हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

– रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

– दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

– मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तथा अतिथि सत्कार में पानी की जगह शरबत या दूध पिलाएं।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 21, 2018 6:34 am