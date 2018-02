वृश्चिक राशिफल(11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह बढ़ सकती है सैलरी, दोस्त का सहयोग मिलेगा

इस हफ्ते आपको आर्थिक रूप या कैरियर के रूप में कामयाबी हासिल होगी, आमदनी में वृद्धि हो सकती है, खुशी तथा उत्साह की भावना आपके मन में रहेगी। छात्रों को इस सप्ताह आसानी से सफलता प्राप्त होगी, हालांकि टेक्निकल फील्ड के छात्रों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। दोस्त एवं सहयोगियों से मिला समर्थन आपको इस सप्ताह आपका सपना पूरा करने में सहायक साबित होगा। स्वजनों के मध्य सुखद वार्ता के अवसर रहेंगे। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह पूरी तरह से ठीक रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

१) प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

२) मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

३) नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।

४) गर्दन में भारंगी की जड़ धारण करें।

५) ललाट पर केसर का तिलक करें ।

६) बरगद के पेड़ की जड़ मे दूध चढ़ाएँ।

७) अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या पेड़ लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

८) हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

९) रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

१०) दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

११) मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तथा अतिथि सत्कार में पानी की जगह शरबत या दूध पिलाएं।

१२) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

१३) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

कुंभ राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह कारोबार में इजाफा होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

मकर राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह किस्मत साथ देगी, बस पुरानी बीमारी से रहे सावधान

धनु राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, व्यवहार में संयम बरतें

मीन राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह भाग्‍य आपके साथ है, अचानक मिल सकता है लाभ

तुला राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह हो सकता है प्रमोशन, वाणी पर संयम रखें

कन्या राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा, बीमार लोगों को मिलेगी राहत

सिंह राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह मिलेगा रुका हुआ पैसा, गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें

कर्क राशिफल (11 फरवरी – 17 फरवरी) : इस सप्ताह बढ़ेगा धनलाभ, आ सकता है जॉब का ऑफर

मिथुन राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, विवाद से बचें

वृषभ राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी) : इस सप्ताह कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, आ सकते हैं मेहमान

मेष राशिफल (11 फरवरी- 17 फरवरी): इस सप्ताह सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, वाणी पर संयम रखें

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 11, 2018 6:27 am