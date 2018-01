वृश्चिक राशिफल (07 जनवरी – 13 जनवरी): इस सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे

इस हफ्ते भाग्‍य आपके साथ है, विभिन्न स्रोतों से आर्थिक लाभ मिलने के शुभ संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। आपको धन लाभ के योग हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। आपको सरकार और प्रॉपर्टी से लाभ होगा। खर्च में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। छात्रों को इस सप्ताह छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, हलाकि गृह क्लेश संभव है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह पूरी तरह से ठीक रहेगा परन्तु माता एवं भाई-बहनों की सेहत के स्वास्थ्य की चिंता आपको बेचैन रखेगी।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

– मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

– नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।

– गर्दन में भारंगी की जड़ धारण करें।

– ललाट पर केसर का तिलक करें ।

– बरगद के पेड़ की जड़ मे दूध चढ़ाएँ।

– अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या पेड़ लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

– हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

– रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

– दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

– मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तथा अतिथि सत्कार में पानी की जगह शरबत या दूध पिलाएं।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 7, 2018 5:18 am