वृश्चिक राशिफल (10 दिसंबर – 16 दिसंबर): इस सप्ताह आमदनी में होगाी वृद्धि, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

इस हफ्ते भाग्‍य आपके साथ है, कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी, सरकार के द्वारा भी लाभ संभव है। धन संबंधी मामलों में लाभकारी साबित होगा, आमदनी में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। किसी यात्रा पर जाना भी संभव है। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, विद्यार्थी पढ़ाई हेतु विदेश जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, जीवनसाथी संग भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, परिवार में आपसी संबंधो में मजबूती आएगी। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। घर में धार्मिक अथवा मांगलिक प्रसंग का आयोजन हो सकता है।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

1) प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

2) मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

3) अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या पेड़ लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

4) हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

5) रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

6) दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

7) मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तथा अतिथि सत्कार में पानी की जगह शरबत या दूध पिलाएं।

8) कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

9) शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करें।

First Published on December 10, 2017 6:02 am