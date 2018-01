वृश्चिक राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश से मिलेगा लाभ, मेहनत का फल मिलेगा

इस हफ्ते भाग्‍य आपके साथ है, धन संबंधी मामलों में बेहद शुभकारी साबित होगा, शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी मेहमान के आगमन के भी चांस हैं। यह सप्ताह छात्रों के लिए बेहतरीन होगा, मेहनत का फल मिलेगा, कामयाबी आपके साथ होगी। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बेहद सतर्क रहें। निजी जीवन, दांपत्य एवं लव लाइफ में जीवनसाथी से मधुरता रहेगी। आपका एवं पिता जी का भी स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है। घर में धार्मिक अथवा मांगलिक प्रसंग का आयोजन हो सकता है।

राशि स्वामी: मंगल | शुभ रत्न: मूंगा | शुभ रुद्राक्ष: तीन मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– प्रति दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

– मंदिर में मिठाई दान करें, हनुमान जी को चोला चड़ाए ।

– नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।

– गर्दन में भारंगी की जड़ धारण करें।

– ललाट पर केसर का तिलक करें ।

– बरगद के पेड़ की जड़ मे दूध चढ़ाएं।

– अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या पेड़ लगा कर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

– हमेशा एक लाल रंग रूमाल या नैपकिन ले।

– रात को सर के पास पानी रखकर सोएं और इस जल को सुबह पेड़ में डाल दें।

– दूध, गुड़ और चावल का मंदिर में दान करें।

– मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तथा अतिथि सत्कार में पानी की जगह शरबत या दूध पिलाएं।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

First Published on January 14, 2018 6:38 am