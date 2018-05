फिटकरी के ऐसे इस्तेमाल से कारोबार में बरकत आने की है मान्यता, जानिए इसके ढेरों फायदे

फिटकरी (Source: You Tube)

चिकित्सा के क्षेत्र में फिटकरी के कई सारे फायदे बताए गए हैं। फिटकरी का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर भी होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी का क्या महत्व है। आमतौर पर हम सभी आए दिन नजर लगने की समस्या से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करने लगते हैं। लेकिन ज्योतिष में नजर उतारने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि आपके व्यवसाय में प्रगति नहीं हो रही हो तो इसका हल भी फिटकरी के प्रयोग से निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन अपनी दुकान के गेट पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटका देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको व्यवसाय में धनलाभ होगा।

कई बार व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शनि की दशा खराब हो जाती है। ऐसा होने से व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक बातों से घिर जाता है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी कमजोर हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने में भी फिटकरी काम आ सकती है। इसके लिए आपको पानी में फिटकरी घोलकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत होता है और उसके विचार सकारात्मक होते हैं।

ज्योतिष के अनुसार, फिटकरी का प्रयोग विद्यार्थियों को परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता दिलाने के भी काम आता है। यदि आप किसी इंटरव्यू में जाने से घबरा रहे हों तो फिटकरी आपके काम आ सकती है। इसके लिए आपको इंटरव्यू में जाने से पहले फिटकरी के पांच टुकड़े और पांच नीले फूल दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप बेहतर तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। यदि आप मंदिर जाने की स्थिति में ना हों तो आप फिटकरी के पांच टुकड़ों और पांच नीले फूलों को दुर्गा जी की तस्वीर पर भी चढ़ा सकते हैं।

First Published on May 15, 2018 7:09 pm