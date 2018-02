तुला राशिफल (04 फरवरी- 10 फरवरी): इस सप्ताह मिलेगा आकस्मिक लाभ, वैवाहिक जीवन में रहेगी मधुरता

इस सप्ताह कमाल का रहने वाला है, आपको कहीं से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, आपका प्रमोशन अथवा सैलरी में वृद्धि की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। छात्रों को भी कड़ी मेहनत एवं पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, रोमांस का आनंद मिलेगा और जीवनसाथी संग प्रगाढ़ता बढ़ेगी, परिवार में भी सभी आपका सहयोग देंगे। आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी परन्तु पिताजी की सेहत कुछ कमज़ोर रह सकती है, उनकी सेहत का ख़्याल रखें। गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहें।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

सप्ताह हो अच्छा बनाने के उपाय:

– माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएँगे। माता को खीर का भोग लगाने लाभदायक रहेगा।

– काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

– गले में अनंतमूल धारण करें।

– मंगलवार के दिन रक्तदान करें।

– मंगलवार के दिन बगीचे में या मंदिर परिसर में अनार का पौधा लगाएं।

– प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ में बिना छुए जल अर्पित करें।

– काली चींटियों को रोजाना चीनी खिलानी चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।



First Published on February 4, 2018 5:48 am