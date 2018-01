तुला राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह आमदनी में हो सकती है वृद्धि, दोस्तों से हो सकती है मुलाकात

इस सप्ताह आप पर काम का बोझ अधिक है परंतु कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्‍न रहेगा, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक स्तर पर सावधान रहने की आवश्यकता है, घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। यह सप्ताह छात्रों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी संभावना है। निजी जीवन, दांपत्य एवं लव लाइफ में जीवनसाथी से मधुरता रहेगी, माता-पिता या किसी बड़े से विवाद हो सकता है। सेहत के मामले में ये सप्ताह सामान्य रहेगा, आपको अपनी एवं भाई बहनों की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

राशि स्वामी: शुक्र | शुभ रत्न: हीरा | शुभ रुद्राक्ष: छह मुखी रुद्राक्ष | शुभ दिशा: दक्षिण पूरब

मिथुन राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह रुके कार्यों को गति मिलेगी, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें

मेष राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह करना होगा अधिक परिश्रम, परिवार का सहयोग मिलेगा

वृषभ राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी, विवादित मामले होंगे हल

कर्क राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह मिल सकती है नई जॉब, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

सिंह राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह मिल सकती है आर्थिक उन्नति, लव लाइफ रोमांस होगा भरपूर

कन्या राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह कारोबार में कर सकते हैं निवेश, मिल सकता है रुका हुआ धन

वृश्चिक राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश से मिलेगा लाभ, मेहनत का फल मिलेगा

धनु राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी): इस सप्ताह आर्थिक फैसले ना लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें

कुंभ राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी) : इस सप्ताह किस्मत देगी आपका साथ, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी

मकर राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी) : इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से मिलेगी प्रशंसा, वित्तीय मीन मीन राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी) : इस सप्ताह कारोबार में होगा इजाफा, पार्टनर से रिश्ता होगा मधुर

मीन राशिफल (14 जनवरी – 20 जनवरी) : इस सप्ताह कारोबार में होगा इजाफा, पार्टनर से रिश्ता होगा मधुर

सप्ताह को अच्छा बनाने के उपाय:

– माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएँगे। माता को खीर का भोग लगाने लाभदायक रहेगा।

– काले रंग की गाय की सेवा और दही से स्नान लाभदायक होगा।

– गले में अनंतमूल धारण करें।

– मंगलवार के दिन रक्तदान करें।

– मंगलवार के दिन बगीचे में या मंदिर परिसर में अनार का पौधा लगाएं।

– प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ में बिना छुए जल अर्पित करें।

– काली चींटियों को रोजाना चीनी खिलानी चाहिए।

– कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए।

– शाम को खाने के बाद कुत्ते को रोटी देन और सुबह की शुरूआत मां के चरण स्पर्श करके करे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on January 14, 2018 6:37 am