आज का सिंह राशिफल, 13 जून 2018: कारोबार में आएगी परेशानी, थकान से बचने के लिए करें आराम

दैनिक राशिफल: व्यवसाय में बाधा आ सकती है। धार्मिक प्रवृत्तियों में दिन व्यतीत होगा। परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुनहरा अवसर है। व्यवहार आज न्यायानुकूल रहेगा। आरोग्य मध्यम रहेगा। गुस्से पर काबू रखें। मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। सोचे हुए काम पूरे नहीं होंगे। कोई पुराना बिल या पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को रक्त चंदन का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: माता का पार्टनर के प्रति रवैया बदलेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज चैरिटेबल संस्थाओं को खूब दान मिलने की उम्मीद है। नये प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में कार्यभार अधिक होने से आपको थकान महसूस होगी। नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। आप लगातार काम करते रहे हैं इसलिए मानसिक थकान अधिक हो गई। अब समय है थोड़ा आराम करें ताकि आप फिर से वही ऊर्जा प्राप्त कर सकें। जो लोग किसी शारीरिक परेशानी से जूझते रहे हैं वो आज कुछ सुधार पा सकेंगे।

First Published on June 13, 2018 4:55 am