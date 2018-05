आज का कर्क राशिफल, 28 मई 2018: कारोबार में कर सकते हैं विस्तार, लव लाइफ रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: कारोबार में मुनाफ मिल सकता है। किसी दोस्त या जीवनसाथी से शुभ समाचार मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। प्रवास तथा वैवाहिक योग है। वैवाहिक सुख का आनंद उठा सकेंगे।नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक आयोजनों पूरे होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: खुद का घर बना सकते हैं। खुशियों से भरा दिन रहेगा। आज आपके नए दोस्त बनेंगे। भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। तनाव से बचे। लोगों के साथ मुलाकात अच्छी रहेगी। शिव मंदिर में काली उड़द का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। बाहर घूमने का प्लान कर सकेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आपके लिए लव लाइफ अच्छी होगी। आज आपको प्रपोजल मिल सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य के बारे में बात करेंगे।

वित्त राशिफल: जिन लोगों को खुद का बिजनेस है वे आज अपने कारोबार में विस्तार की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर आप अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नार्मल रहेगी। छोटी समस्या हो सकती है। मानसिक शांति के लिए आज सोने से पहले थोड़ी साधना करें ताकि आपके दिमाग को आराम मिले। आपके पास बहुत कुछ सोचने को है जिससे आपकी रातें भी आरामदायक नहीं रहेंगीं। इसलिए सोने से पहले थोड़ी साधना करें।

First Published on May 28, 2018 4:53 am