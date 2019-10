Horoscope Today, 10 Oct: वृष और कर्क के लिए रोजगार में तरक्की होगी, जानिए बाकियों का हाल

Horoscope Today, 10 October 2019:

मेष राशिः भागदौड़ से पारिवारिक जीवन व्यस्त रहेगा। मान-सम्मान बढ़ेगा। संतान को लेकर टेंशन बढ़ेगी। गुस्से के आवेश में किसी से गलत कुछ गलत न बोंले वरना परिणाम बुरे हो सकते हैं।

वृष राशिः रोजगार प्राप्ति के लिए आज का दिन अच्छा है। छोटी मानसिकता के भाव न रखें। पुराने आर्थिक मामले सुलझेंगे।

मिथुन राशः व्यर्थ के खर्च बढ़ेंगे, जिसके चलते तनाव में रहेंगे। यात्रा के समय सावधानी बरतें। फालतू के झंझटों में न पड़ें। गुस्से पर कंट्रोल करें।

कर्क राशिः लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास सफलता लाएगा। नए मित्र बनेंगे। पुराने विवाद फिर से पैदा होंगे।

सिंह राशिः गलत संगत का शिकार होने से बचेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। खुद को सही साबित करने में कड़ी मेहनत होगी। थकान महसूस करेंगे। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

कन्या राशिः पिता की सेहत बिगड़ सकती है। निवेश करने के लिए आज का दिन शुभ है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला राशिः संतान के विवाह का फैसला जल्दबाजी में न लें। गलत निर्णय जिंदगी में तमाम परेशानियां लेकर आएगा। जोखिम भरे निर्णय को टालें। वाहन और मशीन के प्रयोग में सावधानी बरतें।

वृश्चिक राशिः जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। राजनैतिक मामलों में सभी आपके खिलाफ होंगे। किसी से आज के दिन विवाद न करें।

धनु राशिः संतान के योग को लेकर जिद न करें। आज निर्णय लेने में आत्मविश्वास नहीं रहेगा। संपत्ति लाभ हो सकता है। दिन मिला-जुला रहेगा।

मकर राशिः क्रोध से मन अशांत रहेगा। परिवारिक शादी-समारोह में जाएंगे। कारोबार में पूंजी लगाने से पहले 2 बार सोंचे। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं।

कुंभ राशिः किसी खबर से आप हैरान हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के योग हैं। वाणी पर कंट्रोल रखें। गुलाबी रंग आपके लिए अनुकूल रहेगा।

मीन राशिः व्यापार में परिश्रम अधिक लेकिन लाभ कम होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे और बनाए गए कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। धन लाभ होने का योग है। निवेश के लिए अच्छा दिन है।

First Published on October 11, 2019 1:49 am