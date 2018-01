आज का पंचांग, 10 जनवरी 2018 : इस समय शुरू ना करें कोई शुभ कार्य

पंचाग – पंचांग का अर्थ होता है पांच चीजों से मिलकर बनी चीज। हिंदू कैलेंडर में पंचांग तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण से मिलकर बना होता है। इसके साथ ही पंचांग में पर्व, राशिफल और नक्षत्रों से संबंधित जरूरी जानकारी शामिल होती है। इसमें आपको आज का शुभ मुहूर्त, दिशा शूल, सूर्योदय व सूर्योस्त, चन्द्रोदय व चंद्रोस्त आदि की जानकारी मिल सकती है। पंचाग एक तक तरह से समय का कैलेंडर होता है। जो हमें हर पहर की जानकारी देता है। आइए जानते हैं आज का पंचांग –

आज का पंचांग –

-तिथि नवमी – 17:27:23 तक,

-नक्षत्र स्वाति – 29:01:30 तक,

-करण – गर – 17:27:23 तक, वणिज – 30:16:11 तक,

-पक्ष – कृष्ण

-योग – 29:10:54 तक

-दिशा शूल– उत्तर

आज सूर्योदय और चंद्रोदय का समय

– सूर्योदय – 07:15:19

– सूर्यास्त – 17:42:05

– चंद्रोदय – 26:11:00

– चंद्रास्त – 13:03:00

आज का अशुभ समय (मुहूर्त) –

– दुष्टमुहूर्त -12:07:48 से 12:49:35 तक

– कुलिक -12:07:48 से 12:49:35 तक

– कंटक -16:18:30 से 17:00:17 तक

– राहु काल– 12:28:42 से 13:47:03 तक

– कालवेला / अर्द्धयाम – 07:57:06 से 08:38:54 तक

– यमघण्ट – 09:20:40 से 10:02:27 तक

– यमगण्ड – 08:33:40 से 09:52:01 तक

– गुलिक काल– 11:10:21 से 12:28:42 तक

चन्द्रबल और ताराबल –

ताराबल – अश्विनी, कृत्तिका, मृगशीर्षा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा

चन्द्रबल – मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु, मकर

आज का महत्व – आज के दिन मां दुर्गा की पूजा करें। नवमी तिथि को दुर्गा पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस दिन मां दुर्गा को गुड़हल या लाल गुलाब अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नवमी तिथि को उग्रा कहा जाता है और यह एक रिक्ता तिथि है इसलिए इस दिन शुभ कार्य करना लाभकारी सिद्ध नहीं होता है।

