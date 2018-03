सूर्य का मीन राशि में प्रवेश, सभी राशियों पर पड़ेगा ऐसा असर

ज्योतिष शास्त्र में मीन संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 14 मार्च को रात्रि 11 बजकर 42 मिनट पर सूर्य ने मीन राशि में प्रवेश किया। इससे पहले सूर्य ने 14 जनवरी को कुंभ राशि में गमन किया था। इस परिवर्तन के साथ मलमास की शुरूआत हो जाएगी। सूर्य मीन राशि में 14 अप्रैल को सुबह 8 बजकर 12 मिनट तक रहेंगे। इस राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर असर अलग-असर प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं-

मेष– यह गोचर मेष राशि के लिए शुभकारी होगा। कार्य सफल होंगे। रुके कार्य पूरे होंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। कार्य स्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आपको सावधान रहना होगा। किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नई चीज सीखने के लिए समय और धन खर्च करेंगे। दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

मिथुन– घर में मांगलिक कार्य होंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। बॉस से तारीफ मिलेगी। प्रमोशन से मिल सकता है। पारिवारिक समस्या आ सकती है।

कर्क– आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। किस्मत का साथ मिलेगा।

सिंह– आपके लिए यह गोचर लाभकारी होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य सफल होंगे। भूमि-भवन से लाभ मिलेगा।

कन्या– आपका ट्रांसफर हो सकता है। बेवजह विवाद करने से बचें। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। गुस्से पर काबू रखें।

तुला– नए कार्य शुरू कर सकते हैं। कारोबार में लाभ मिल सकता है। शत्रु परास्त होंगे। सेहत का ख्याल रखें।

वृश्चिक– कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है। आय में बढ़ोत्तरी होगी। मान-सम्मान बढ़ेगा।

धनु– नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। पारिवारिक कार्यों में व्यय होगा। आपका समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

मकर– समय आपके पक्ष में रहेगाा। सोच-विचारकर कोई फैसला लें। आर्थिक निवेश से लाभ मिल सकता है।

कुंभ– मांगलिक कार्य बनेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें। विवादों से दूर रहें।

मीन– आर्थिक लाभ मिलेगा। गुस्से पर काबू रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा।

First Published on March 15, 2018 7:55 am