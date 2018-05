आज का वृषभ राशिफल, 20 मई 2018: संतानपक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, समाज में रहेगा दबदबा

दैनिक राशिफल: स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। वाणी पर संयम रखें। संतानपक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 73% होगा। टैरो राशिफल: दूसरों की मदद करेंगे। करियर की चिंता रहेगी। विदेश यात्रा के योग हैं। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा।आज नमक का सेवन ना करें।लव राशिफल: पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। आज रोमांस अपने चरम पर पहुंच सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपके लिए आर्थिक मामलों के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। अपनी हिम्मत बनाये रखें, कड़े कदम उठाएं, मेहनत करते रहें, और धैर्य भी रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके अच्छे मूड के कारण स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसमें खुशियां और आत्मविश्वास अहम भूमिका निभाएंगे। आप शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस करेंगे। आज आप ऐसे काम करेंगे जिससे आप अच्छा और मजबूत महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 20, 2018 2:26 am