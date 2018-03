आज का राशिफल, 31 मार्च 2018: मिथुन राशि वालों को मिलेगा सरकारी लाभ, इस राशि वालों को मिलेगी विदेश से खुशखबरी

मेष – आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। आमदनी बढ़ेगी। खान-पान में संयम रखें। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें।

वृषभ – गुस्से पर काबू रखें। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। खुद पर सयंम रखें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है।

मिथुन – मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। तरक्‍की के अवसर मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है।इस समय किसी के बीच-बचाव से दूर रहें। सरकारी कार्यों में लाभ होगा। प्रवास या पर्यटन का आयोजन हो सकता है। मित्रों से लाभ हो सकता है। अपेक्षा से अधिक धनलाभ होगा।

कर्क – गुस्से पर काबू रखें। नौकरी में तरक्‍की के योग बन रहे हैं। परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक रुप से अच्छा महसूस करेंगे। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

सिंह – विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक कार्यो में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। कारोबार में तरक्की हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मित्रों के मिलने से आनंद होगा।

कन्या – धैर्यशीलता में कमी होगी। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने का प्रसंग उपस्थित होगा। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता बनी रहेगी।

तुला – मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी पर संयम रखें। यात्रा पर जाने से बचें। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। सामाजिक तथा बाह्य क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे।

वृश्चिक- वाहनसुख मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें। सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। आप व्यापार के कार्य में व्यस्त रहेंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। किसी पैतृक सम्‍पत्ति से धनलाभ हो सकता है। घर और दांपत्यजीवन में आनंद छाया रहेगा।

धनु – नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आज शारीरिक तथा मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे।

मकर – संतान सुख में वृद्धि होगी। पानी से भय रहेगा। आज ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा पर जाने से बचें। संतानों की चिंता रहेगी।

कुंभ – लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। यात्रा पर जाने के योग हैं। नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं।

मीन – होगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। मन व्यग्र रहेगा। आर्थिक विषयों में संभलकर निर्णय लें। आय में स्‍थिति में सुधार आना प्रारंभ बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं।

First Published on March 31, 2018 3:22 am