आज का राशिफल, 3 मई 2018: कन्या राशि वाले अपने ज्ञान से करेंगे प्रभावित, इस राशि वालों को मिलेगा उनकी मेहनत का फल

मेष- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे। आपको अपनी खुशी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करनी चाहिए। इस दिन का पूरा लुत्फ उठाइए।

वृषभ- आज के दिन आपको किसी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। यह सलाह आपके भविष्य के लिए काफी बेहतर होगी। वह व्यक्ति कोई अजनबी भी हो सकता है। इसलिए आप उसकी सलाह को नजरअंदाज करने से बचें।

मिथुन- इस राशि के जातकों को आज अपने खर्चे पर काबू रखना होगा। आप आज दोस्तों के साथ डिनर पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको यात्रा का निमंत्रण भी मिल सकता है। इसलिए इस मौके का लाभ उठाने से ना चूकें।

कर्क- इस राशि को लोगों को आज सहायता की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप अपने सच्चे दोस्तों की भी पहचना कर पाएंगे। कुछ दोस्तों के द्वारा आपकी मदद करने से इनकार करने पर आप निराश भी हो सकते हैं। लेकिन इससे आपको भविष्य के लिए सीख मिलेगी।

सिंह- आज के दिन आपके आस-पास का माहौल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कुछ उच्चाधिकारी आपकी सहायता करने से मना कर सकते हैं। यहां पर आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ कैसे ठीक किया जा सकता है।

कन्या- कन्या राशि के जातक आज अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करेंगे। आप अपनी कार्यकुशलता से किसी की मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग आपसे जलन की भावना भी रख सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते ना बिगड़ें।

तुला- इस राशि के लोगों को आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके गुस्से से घर या कार्यालय का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और दूसरों के कामों में गलतियां निकालना बंद कर दें।

वृश्चिक- आज आपको अपनी बोलने की कला पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण विचार हो लेकिन आप उसे दूसरों को सही ढंग से ना समझा पा रहे हों। इसलिए आप इस तरह से अपनी बात रखें कि दूसरों को समझ में आ जाए।

धनु- इस राशि के लोग आज खुद से निराश हो सकते हैं। आज आप स्वयं को कमतर आंक सकते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। आप खुद पर भरोसा रखें और अपनी कमियों को दूर करने के प्रयास में जुटें। निराश होकर बैठ जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है।

मकर- मकर राशि के लोगों का मन आज साफ-सफाई में लगेगा। आज आप अपने घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे। इसमें आप अपनी साथी की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे।

कुंभ- इस राशि के लोगों का मन आज धार्मिक कामों में लगेगा। आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत पाएंगे। इसके साथ ही आप किसी से जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी कर सकते हैं।

मीन- आज आपके व्यवसाय में प्रगति होगी। आप इस संदर्भ में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आपकी कई नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपको कुछ निर्णय काफी सोच-समझकर लेने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 3, 2018 5:01 am