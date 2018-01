आज का राशिफल, 31 जनवरी 2018: कर्क राशि वालों की पार्टनर से हो सकती है अनबन, इस राशि वालों को मिलेगी नौकरी

मेष– आज दोस्तों से विवाद हो सकता है। आज के दिन किसी क्षेत्र में निवेश ना करें। आर्थिक नुकसान हो सकता है। परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं।

वृषभ– अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों से अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध अनुकूल रह सकते हैं।

मिथुन– आज विदेश संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। आज नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। व्यापार में संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। जीवनसाथी के साथ रोमांस होने की संभावनाएं हैं। करियर को लेकर मेहनत करनी होगी। दांपत्य जीवन खुशहाल होगा।

कर्क– जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। नई जॉब का ऑफर आ सकता है। धार्मिक या व्यवसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह ना रहें। संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें।

सिंह– आज आपको रुका हुआ पैसा या खोई वस्तु वापस मिल सकती है। अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानी खत्म हो सकती है। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे।

कन्या– आज अपके अटके हुए कार्य सफल होंगे। पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें। परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

तुला– कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ साबित हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्‍ते और मधुर होंगे, रोमांस का आनंद मिलेगा और जीवनसाथी संग रिश्तों में गहराई आएगी।

वृश्चिक– वैचारिक मतभेद हो सकता है। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। आर्थिक रूप या कैरियर के रूप में कामयाबी हासिल होगी। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा।

धनु– आज करियर संबंधी फैसला लें पाएंगे। खुद पर संयम रखें। निवेश में लाभ हासिल होगा। कारोबार में बढ़ोत्तरी होगी परन्तु खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। काम में व्यस्त रहेंगे। आज परिवार के लिए समय निकालें।

मकर– आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष की चिंता रहेगी।

कुंभ– आज आपका दिन अच्छा होगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। तन व मन की तंदुरस्ती अच्छी है। मान-सम्मान मिल सकता है। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। मित्रों के साथ खान-पान हो सकता है।

मीन– गुस्से पर काबू रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आज धन की लेन-देन में सावधानी बरतें। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। खुद पर संयम रखें।

First Published on January 31, 2018 6:03 am