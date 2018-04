आज का राशिफल, 26 अप्रैल 2018: तुला राशि वालों को परीक्षा में मिलेगी सफलता, इस राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ

मेष- आज के दिन आप दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमताओं पर फोकस करें और इसी के आधार पर अपने लिए या अपनों के करियर के लिए कोई निर्णय लें।

वृषभ- आज इस राशि को लोगों का ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। इस दिन आप जीवन और उसकी महत्ता के बारे में विचार कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी और यह अनुभव आपको जीवन को समझने में काफी मदद करेगा।

मिथुन- इस राशि को लोग आज के दिन अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखें। आप जो बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन पर काफी ध्यान दें। ऐसा हो सकता है कि आपकी कही हुई बात का दूसरों के द्वारा गलत मतलब निकाला जाए। इसलिए आज दिन आपको बोलते वक्त थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।

कर्क- कर्क राशि के जातक आज के दिन अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परिवारों वालों के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आपको इस बात का अनुभव मिलेगा कि जीवन में दोस्तों और अपनों का साथ होना कितना जरूरी है।

सिंह- आज के दिन आप किसी प्रकार के विवाद में पड़ सकते हैं। इसलिए किसी विषय पर बात करते वक्त इसका ध्यान रखें कि बात ज्यादा आगे ना बड़े। इसके अलावा आपको अपने कुछ कार्यों में आज के दिन सफलता भी मिल सकती है। इस प्रकार से आपके लिए आज का दिन काफी मिला-जुला होगा।

कन्या- कन्या राशि वालों का आज के दिन अपने दोस्तों के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि दोस्तों से बात करते वक्त अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इसके साथ ही अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है तो आप उसे मनाने का प्रयास करें।

तुला- आज के दिन यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। आज आपको इसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। इस दौरान आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा।

वृश्चिक- इस राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। इसके लिए आप गाना गा सकते हैं या फिर अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। आपके के लिए सबसे जरूरी है कि अपना धैर्य ना खोएं।

धनु- आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज लोग आपकी प्रतिभा की तारीफ करेंगा। इसके साथ ही आपको इस बात की अनुभूति होगी कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। इसलिए आज के दिन का आप पूरा लुत्फ उठाएं और इस खुशी को दोस्तों के साथ साझा करें।

मकर- आज आप दूसरों से बात करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ जाएं। इसके अलावा आपको यह सीखने की जरूरत होगी कि कैसे आपकी बातों का गलत मतलब ना निकाला जाए। इसलिए आज दोस्तों से बात करते वक्त थोड़ा सावधान रहें।

कुंभ- आज के दिन आप खुद को मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यह परेशानी आपको पिछले कुछ दिनों से चल रहे किसी विवाद की वजह से हो। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और आप खुद को शांत रखने का प्रयास करें।

मीन- आज के दिन आपको घर-परिवार में काफी शांति रहेगी। आप चाहें तो आज के दिन आप अपने दिल की कोई बात परिवार वालों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपने घर में किसी तरह का परिवर्तन करने की बात सोची है तो यह बात भी परिवार को बता सकते हैं।

First Published on April 26, 2018 5:50 am