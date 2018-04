आज का राशिफल, 24 अप्रैल 2018: मेष राशि वालों की अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि, इस राशि वालों को मिलेगी कानूनी लड़ाई में सफलता

मेष- आज के दिन अध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी। इसके चलते आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस यात्रा के लिए आपको कोई लंबी दूरी तय करनी की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर के आस-पास स्थित किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं।

वृष- वृष राशि के जातकों के घर में सुख-शांति भरा माहौल रहेगा। आज दिन आप लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। घर वालों से मिला प्यार आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। इसके साथ ही आज आप परिवार के लोगों से बिगड़े रिश्ते सुधार सकते हैं।

मिथुन- आज के दिन आपको जीवन से जुड़ा कोई नया नजरिया मिल सकता है। आज आप व्यावहारिक और तर्कसंगत बातों की ओर ध्यान देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी खास अनुभव की वजह से आज बदल जाएं, जिससे आपको लाभ ही होगा।

कर्क- आज के दिन काम में आपका मन नहीं लगेगा। इसकी वजह यह है कि आप दिन में चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस बात की जरूरत होगी कि आप खुद के ऊपर नियत्रंण रखें और फालतू के विवादों में ना पड़ें।

सिंह– इस राशि के जातक आज कहीं घूमने जा सकते हैं। इसके साथ ही आज किसी शादी समारोह में भी शिरकत करने की संभावना है। इस तरह से आज आपका दिन घूमने के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा।

कन्या- आज के दिन आपको कानूनी लड़ाई में सफलता मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी अनुभवी वकील के संपर्क में रहें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी।

तुला- आज तुला राशि के जातक को दोस्तों के बीच इज्जत मिलेगी, जिससे आप प्रसन्न होंगे। इसके चलते आज आपके कुछ दोस्त आपसे ईर्ष्या भाव रख सकते हैं। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सावधान रहें।

वृश्चिक- आज आप अपने व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसलिए आपको यह निर्णय थोड़ा सोच-समझकर लेना चाहिए। निर्णय लेने के लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। ऐसे में जल्दबाजी करने से बचें।

धनु- धनु राशि के जातकों का आज परिवार के लोगों से झगड़ा हो सकता है। इसलिए आज आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण करने की जरूरत है। ऐसे में, अपनी ओर से प्रयास करें कि झगड़ा होने से बचा जाए और कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाए।

मकर- इस राशि के जातकों के लिए सलाह है कि उच्चाधिकारियों के साथ विवाद करने से बचें। इससे आपका नुकसान हो सकता है। आपको उन लोगों से अपना काम निकलवाना है। ऐसे में उनसे बातचीत करने समय सावधान रहने की दरकार है।

कुंभ- आज के दिन आपकी रचनात्मक शैली की सराहना हो सकती है, जिससे आपको प्रसन्नता का अहसास होगा। इसके साथ ही आज आप अपनी रचनात्मकता से किसी की समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।

मीन- मीन राशि के जातक को आज के दिन अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही आज आप किसी गैर-जरूरी विवाद में पड़ने से बचें। आज आपकी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से लड़ाई भी सकती है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसे टाला जा सके।

First Published on April 24, 2018 6:02 am