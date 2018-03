आज का राशिफल, 23 मार्च 2018: मेष राशि वालों का मौज-मस्ती में बीतेगा दिन, इस राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी

मेष – आज दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। दिन मौज-मस्ती में बीतेगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। कारोबारी में मुनाफा मिल सकता है। व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। सामाजिक कार्य कर पाएंगे। शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे।

वृषभ – आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। धन हानि हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आज सोच-समझकर फैसला लें। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आज आपकी जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है।

मिथुन – आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। जमीन संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप जरूरी फैसला ले पाएंगे। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी।

कर्क – आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे। दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको लाभ मिलेगा।

सिंह – महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। काम में सफलता मिलेगी। आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज आप किसी के मन को जीत सकते हैं।

कन्या – धन लाभ हो सकता है। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं।

तुला – मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। आध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा।

वृश्चिक– माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। आज दांपत्य जीवन में संतोष रहेगा। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी मिलने के योग हैं।

धनु – आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रुप से स्वस्थ्य महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मकर – संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कार्य सफल होंगे। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। पानी से भय रहेगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी।

कुंभ – आज ऑफिस में कार्यभार अधिक होगा। अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों के कार्य पूरे होंगे। यात्रा पर जाने के योग हैं।

मीन – मन व्यग्र रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। निर्णय ले सकेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। आय में स्‍थिति में सुधार आना प्रारंभ होगा। किसी से मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं।

First Published on March 23, 2018 2:59 am