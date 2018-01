आज का राशिफल, 23 जनवरी 2018: कर्क राशि वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, इस राशि वालों के अटके काम पूरे होंगे

मेष राशि – परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको लाभ मिल सकता है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऑफिस या व्यवसाय क्षेत्र में अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृषभ राशि – आज के दिन किसी से झगड़ा हो सकता है। वाद-विवाद से दूर रहे। धन हानि हो सकती है। प्रियजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। मानसिक परेशानी हो सकती है।

मिथुन राशि – आज आपको नए काम में सफलता मिल सकती है। आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन खर्च अधिक होगा। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। गुस्से पर काबू रखें। आज आपको धार्मिक काम के प्रति झुकाव होगा।

कर्क राशि – कारोबार में आज आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। यात्रा या प्रवास का आयोजन कर सकेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

सिंह राशि – झगड़ा करने से बचें। आज का दिन फलदायी होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। अधिक परिश्रम के बाद भी प्राप्ति कम होने से हताशा का अनुभव हो सकता है। माता की चिंता बनी रहेगी।

कन्या राशि – किसी भी तरह के कलह और चर्चा से दूर रहें। विद्यार्थियों को पढाई में बाधाएं आएंगी। आकस्मिक खर्च की संभावना है। पेट से सम्बंधित पीड़ा हो सकती है। दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा। प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित होगा।

तुला राशि – शारीरिक स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मानसिक व्यग्रता भी रहेगी। धन और कीर्ति की हानि होगी। परिवार के साथ वक्त बिताएं। सम्बंधियों के साथ झगड़े के कारण मन दुखी रहेगा। मन में संवेदनशीलता अधिक रहेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

वृश्चिक राशि – आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। किसी नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे। मित्रों व स्वजनों से भेंट हो सकती है। साथियों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। भाई-बहनों से लाभ होगा। आर्थिक लाभ एवं भाग्यवृद्धि के योग हैं। यात्रा के योग हैं। किसी भी काम में आज आपको सफलता मिलेगी।

धनु राशि – सोच-समझकर कोई कदम उठाएं। मन में व्यग्रता रहेगी। गलतफहमी से बचें। कार्य में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा होगी। असमंजस के कारण निर्णय लेना कठिन होगा। परिवारजनों के साथ मनमुटाव न हो इसका ध्यान रखिएगा। कार्यभार भी बढ़ सकता है।

मकर राशि – मानसिक रुप से शांति रहेगी। गृहस्थजीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। पदोन्नति के योग हैं। पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। शारीरिक हानि के योग हैं इसलिए संभल कर रहें। कार्यालय में और व्यावसायिक स्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कुंभ राशि – मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। खास लोगों से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहें। कोर्ट-कचहरी के मामले में दूर रहें। धन के खर्च का योग है। परिवार के सदस्य विरोधी व्यवहार कर सकते है। अकस्मात से दूर रहिएगा। क्रोध पर संयम रखिएगा।

मीन राशि – दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में दिन बीतेगा। जीवनसाथी के इच्छुकों को अच्छा जीवनसाथी मिलने का योग है। रिश्तों में मिठास आएंगी। प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। खुश रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी। भाई-बहनों से लाभ होगा।

First Published on January 23, 2018 2:58 am