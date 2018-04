आज का राशिफल, 23 अप्रैल 2018: वृषभ राशि वालों की होगी कारोबार में वृद्धि, इस राशि वालों को बढ़ेगी आमदनी

मेष– दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

वृषभ– विदेश जाने के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। मानसिक खुशी रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। आज आप ऊर्जा और स्फूर्ती से भरे रहेंगे। किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है।

मिथुन– पति-पत्नी के बीच मनमुटाव रहेगा। किसी के साथ विवाद हो सकता है। प्रेम संबंध में बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान पर भी ध्यान दें।

कर्क– पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। भाई-बहनों से विवाद संभव है। जीवनसाथी से प्यार मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपके लिए आर्थिक फैसले लेना लाभकारी साबित होंगे।

सिंह– आमदनी में वृद्धि होगी। नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आज के दिन आपकी धार्मिक कार्यों में रूचि बढे़गी तथा धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा।

कन्या– नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। माता जी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। शादीशुदा लोगो की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी।

तुला– मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे।

वृश्चिक– प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और संबंधों में मधुरता आएगी।

धनु– पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। वाहन सुख मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। छात्र पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे। आज ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा।

मकर– आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। धन का आगमन होगा।

कुंभ– स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। कार्यस्थल पर आपके अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए अच्छा समय है।

मीन– शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज आपके सभी कार्य सफल होंगे।

First Published on April 23, 2018 5:47 am