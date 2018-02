आज का राशिफल, 19 फरवरी 2018: मेष राशि वाले वाणी पर रखें संयम, इस राशि वालों की बढ़ेगी इनकम

मेष – वाणी पर संयम बरतें। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें।

वृषभ – नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है।

मिथुन – अकस्मात का योग है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आंखों में दिक्कत हो सकती है। किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है।

कर्क – आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। आकस्मिक धन मिलेगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं।

सिंह – मन अशांत रहेगा। पिता के साथ सम्बंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। उच्च अधिकारियों के पर आपके कार्य का सकारात्मक असर होने से आप पर प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। गुस्से पर काबू रखें। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी।

कन्या – आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों से भेंट हो सकती है। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा।

तुला – स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद-विवाद हो सकता है। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी।

वृश्चिक – आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी।

धनु – परिवार की समस्‍याएं बढ़ेंगी। आलस्‍य में वृद्धि होगी। शारीरिकरूप से स्वस्थता और मानसिकरुप से प्रफुल्लितता का अनुभव करेंगे। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा।जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकता है। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी।

मकर – भवन सुख में वृद्धि होगी। खर्चों में वृद्धि होगी। शारीरिक रुप से आपमें आलस्य, थकान, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। मानसिक रुप से भी आपको चिंता परेशान करेगी।

कुंभ – विद्याप्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। माता से लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक आयोजन भी अच्छी तरह से होंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। वाणी पर संयम रखें। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है।

मीन– खर्चों में वृद्धि होगी। मन अशांत रहेगा। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। भाई-बंधुओ के साथ संबंधों में निकटता आएगी। सामाजिक रुप से मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

First Published on February 19, 2018 2:44 am