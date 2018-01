आज का राशिफल, 19 जनवरी 2018: कर्क राशि वालों को हो सकते हैं आर्थिक लाभ, मीन राशि वालों का हो सकता है किसी से मनमुटाव

मेष- दोस्तों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। अधिक लोगों से संपर्क से लाभ मिलेगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे, जिससे लाभ मिल सकता है।

वृषभ- आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धन हानि हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आज आपका जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। आज सोच-समझकर फैसला लें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है।

मिथुन- आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। जमीन संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें।

कर्क- दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। जिसमें आपको लाभ मिलेगा। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

सिंह- आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कन्या- कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ हो सकता है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है।

तुला- मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। आध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृश्चिक- संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी मिलने के योग हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं।

धनु- आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य के व्यस्त रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आर्थिक आयोजन भी कर सकेंगे। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

मकर- किसी यात्रा पर जाने से बचें। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा।

कुंभ- नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें।

मीन- मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं। आर्थिक विषयों में संभलकर निणर्य लें। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे।

First Published on January 19, 2018 3:13 am