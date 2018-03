आज का राशिफल, 16 मार्च 2018 : मिथुन राशि वालों मिलेगा दांपत्यजीवन में सुख, इस राशि को मिलेगा वाहन सुख

मेष – धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपका मन विचलित रहेगा। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें।

वृषभ – दूसरों से असहमती हो सकती है। जिंदगी सही रास्ते पर है। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। आज का दिन खुशी से बीतेगा। मन शांत रहेगा। धन खर्च हो सकता है। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है।

मिथुन – आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। सरकारी कार्य पूर्ण होने में सरलता रहेगी।

कर्क – नौकरी वालों को लाभ मिलेगा। आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा। धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। पारिवारिक सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे।

सिंह – आपकी विदेश यात्रा के संकेत हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। इष्टदेव का नाम स्मरण और आध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। गलत कार्य करने से बचें।

कन्या – सोच-समझकर कुछ बोले। व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। धन लाभ होगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी।

तुला – कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा।

वृश्चिक– घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है।

धनु – समाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। माता की तबीयत में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा।

मकर – पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। मन की उलझन हल होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे।

कुंभ – धार्मिक कार्यों के पीछे खर्च होगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बच्चों के साथ समय बीतेगा। बाहर घूमने या मूवी देखने जा सकते हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचार को दूर रहें।

मीन – नए कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रवास होगा। दांपत्यजीवन आनंदमय रहेगा। यात्रा पर जाने से बचें। परिवार के साथ मिष्टान्न भोजन का आनंद लेंगे। आनंद- उत्साह और तन-मन की प्रसन्नता आपके दिन में चेतना और स्फूर्ति का संचार करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on March 16, 2018 3:01 am