आज का राशिफल, 14 मार्च 2018: सिंह राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, इस राशि के जातक को मिलेगा मान-सम्मान

मेष राशि – दोस्तों के मुलाकात हो सकती है। दांपत्यजीवन में सुख-शांति रहेगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। पारिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिजनों के साथ अच्छे भोजन का लाभ उठा पाएंगे। धन लाभ मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी।

वृषभ राशि – प्रॉपर्टी में निवेश करने से लाभ मिल सकता है। कोर्ट- कचहरी के मामले में राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। विदेश से अच्छी खबर मिलेगी। पारिवारिक समस्‍याएं ठीक होगी। पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी लालच में ना पड़े।

मिथुन राशि – सेहत का ख्याल रखें। मानसिक शांति रहेगी। आज कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा। संतान पक्ष से गुड न्यूज मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज का दिन अच्छा बीतेगा।

कर्क राशि – वाणी पर संयम रखें। नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मन को शांति मिलेगी। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। कारोबार से मुनाफा मिल सकता है।

सिंह राशि – आज आपकी अटके काम पूरे हो सकते हैं। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। नौकरी मिलने के योग हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नया काम शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ।

कन्या राशि – मां का सहयोग मिलेगा। भाई-बहनों में प्यार बना रहेगा। आज मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों से मुलाकात होगा तथा मिलन सुखद रहेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्य सफल होंगे। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी।

वृश्चिक राशि – आज आपको वाहन सुख मिल सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पति-पत्नी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

धनु राशि – जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। सेहत का ख्याल रखें। मानसिक शांति रहेगी। आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। सामाजिक जीवन में आपको मान-सम्मान मिलेगा।

मकर राशि – वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो सकती है।कोर्ट- कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। क्रोध पर संयम रखें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। नौकरी मिल सकती है। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे।

कुंभ राशि – विदेश यात्रा के योग हैं। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे। आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीतेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।

मीन राशि – मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। किसी बीमारी के पीछे धन अधिक खर्च होगा। पिता को स्वास्‍थ्‍य में सुधार होगा।

First Published on March 14, 2018 7:00 am