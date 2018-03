आज का राशिफल, 13 मार्च 2018: मेष राशि वालों को मिलेगा लाभ, इस राशि के जातक को मिलेगी विदेश से खुशखबरी

मेष राशि – आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है। घर में शांति का माहौल रहेगा। आज आपकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि – आज विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान बढ़ेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। शारीरिक मानसिक रुप से ताजगी महसूस करेंगे।

मिथुन राशि – आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। दोस्तों से लाभ मिल सकता है। आज के दिन मौज-मस्ती करेंगे।

कर्क राशि – पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। कारोबार में गति मिलेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। मित्रों से भेंट हो सकती है।

सिंह राशि – पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा साबित होगा।

कन्या राशि – प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी से विवाद ना करें। कार्ट-कचहरी के मामले में आपको राहतभरी खबर मिल सकती है। पारिवारिक समस्‍याएं खत्म हो सकती हैं। पूंजी निवेश में ध्यान रखें।

तुला राशि – दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। अटके हुए कार्य सफल हो सकते हैं। आमदनी बढ़ सकती है। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आएगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी।

वृश्चिक राशि – आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे। पारिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वाहन सुख मिल सकता है। आर्थिक निर्णय लेने से बचें।

धनु राशि – संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें। पिता से मनमुटाव हो सकता है। धन हानि के योग है। आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पार्टनर का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि – क्रोध पर काबू रखें। झगड़े विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। आर्थिक तंगी रहेगी। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे।

कुंभ राशि – दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। धन हानि के योग हैं। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन राशि – आज वाद-विवाद से बचें। घर से बाहर सर्तक रहें। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पिता के स्वास्‍थ्‍य में सुधार होगा।

First Published on March 13, 2018 6:14 am