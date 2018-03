आज का राशिफल, 07 मार्च 2018: मेष राशि वालों के कारोबार में होगी तरक्की, इस राशि के जातक रखें वाणी पर संयम

मेष राशि – आज यात्रा पर जा सकते हैं। आज सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

वृषभ राशि – महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक आयोजन सपंन्न होगा। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको शारीरिक मानसिक ताजगी का अनुभव करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि – विदेश यात्रा के योग हैं या विदेश से कोई खुश खबरी मिल सकती है।आज के दिन मौज-मस्ती करेंगे। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। आज पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। मानसिक शांति रहेगी।

कर्क राशि – कारोबार में मुनाफा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज यात्रा फलदायी होगी। मित्रों से भेंट हो सकती है।

सिंह राशि – उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ के प्यार बना रहेगा। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा।

कन्या राशि – जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान की समस्या उलझन में डालेगी। थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा।

तुला राशि – किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। आज आपके कार्य सफल हो सकते हैं। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा।

वृश्चिक राशि – माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। पारिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है।

धनु राशि – पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है।

मकर राशि – मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। क्रोध पर संयम रखें। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। खुद में बदलाव की कोशिश करें। स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी। झगड़े विवाद होने की संभावना है। आर्थिक तंगी रहेगी।

कुंभ राशि – धैर्यशीलता में कमी आएगी। दूर रहनेवाले संतान का शुभ समाचार मिलेगा। मित्रों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश यात्रा के योग हैं। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आपके मित्रों की मंडली में नए मित्र जुड़ेंगे।

मीन राशि – आज वाद-विवाद से बचें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। घर से बाहर सर्तक रहें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

First Published on March 7, 2018 6:34 am