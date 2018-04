आज का राशिफल, 03 अप्रैल 2018: सिंह राशि वालों के विदेश जाने के योग, इस राशि के जातक रखें स्वास्थ्य का ख्याल

मेष – आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। आकस्मिक धनलाभ मिल सकता है। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। आज धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। आज दुर्घटना से संभलकर रहें। सेहत का ख्याल रखें। पारिवार में सुख शांति रहेगी।

वृषभ – आज आपको विश्वासघात मिल सकता है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे। परिवार का आज सहयोग मिलेगा। धन खर्च होने की संभावना है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। धैर्य बनाए रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन – स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आकस्मिक धनलाभ होने की भी संभावना है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। दोस्तों से लाभ हो सकता है।

कर्क – परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। अधिकारीगण आप के कार्य से संतोष का अनुभव करेंगे। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा।शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है।

सिंह – पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विदेश जाने के योग हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। परिवार में सुख-शांति रहेगी। क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है।

कन्या – दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। विशेष रोग के पीछे आकस्मिक खर्च हो सकता है लेकिन साथ- साथ आकस्मिक धनलाभ भी आप की चिंता को कम कर देगा। मानसिक शांति रहेगी। बातचीत में संतुलन बनाए रखें।

तुला – शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। किसी महिला से आपको लाभ मिल सकता है। गृहस्थजीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है।

वृश्चिक – अपनी नई सोच की वजह से कार्य में नयापन ला सकेंगे। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। खर्चों में वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। घर के वातावरण में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

धनु – माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आज रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद करने से बचें। आय में वृद्धि होगी।

मकर – क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। धन और यश की हानि होने की संभावना है। दोस्तों से मुलाकात होगी। उनके सहयोग से लाभ प्राप्त होगा।आत्मसंयत रहें। भाईयों के साथ संबंधो में निकटता आएगी। छोटे से प्रवास का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। माता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।

कुंभ– आज क्रोध और वाणी पर संयम बरतें। खान-पान में भी संयम बरतें। आय के स्रोत विकसित होंगे। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क बन सकते हैं। मित्रों के सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्‍थितियां रहेंगी। आज आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा।

मीन– धार्मिक कार्यों में खर्च होगा। अपनी वाणी पर संयम बरतें। आर्थिक लाभ मिल सकता है। किसी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। परिवारजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बीतेगा। नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय अनुकूल है।

First Published on April 3, 2018 5:57 am