आज का राशिफल, 01 जनवरी 2018: मेष राशि वालों को दोस्तों से मिलेगा लाभ, इस राशि के जातकों को होगी मानसिक अशांति

मेष – आज आपको नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ मामलों में उलझन अनुभव करेंगे। नौकरी या व्यवसाय में पॉजीटिव वातावरण रहेगा। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ मेल-जोल बना रहेगा, जिससे लाभ मिलेगा। महिलाएं अपनी वाणी पर संयम रखें।

वृषभ – आज आप खुश रहेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें। यात्रा-प्रवास पर जा सकते हैं। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी।

मिथुन– आज के दिन ताजगीपूर्ण रहेगा। उत्तम भोजन का आनंद उठा सकेंगे। दांपत्य जीवन में सुख- संतोष का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ और आयोजनों के लिए आज का दिन अनुकूल दिन है। खर्च अधिक होगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

कर्क – परिवार में मनमुटाव हो सकता है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। किसी के साथ गलतफहमी या वाद-विवाद खड़े होने की संभावना है। स्वास्थ्य सम्बंधी मामलों में लापरवाही ना करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभलकर रहें।

सिंह – आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। स्त्री मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा। बुजुर्गों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। कारोबारियों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशावालों की आय में वृद्धि होगी।

कन्या – नए कार्य शुरु कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। व्यापारी और नौकरीवालों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग है। आज आपको मान- सम्मान मिलेगा। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। गृहस्थजीवन में सुखशांति और संवादिता रहेगी। ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा।

तुला – नए कार्य का आरंभ कर सकेंगे। लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विदेश जाने के योग हैं। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम रहेगा। संतानों की समस्याओं से चिंता उत्पन्न होगी।

वृश्चिक – वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखना आवश्यक है। नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। बीमार पड़ने का योग है। इसलिए खान-पान में ध्यान रखें। अचानक धन लाभ होगा। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। आज के दिन परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

धनु – आज पार्टी पिकनिक की विशेषता रहेगी। आज का दिन मनोरंजन में बीतेगी। विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ की मुलाकात रोमांचक रहेगी। दांपत्यजीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। समाज में मान- सम्मान मिलेगा।

मकर -आज कारोबार में मुनाफा होगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आयात- निर्यात के व्यापारियों को लाभ होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। धार्मिक आयोजन के लिए आज अनुकूल दिन है।

कुंभ – आज आपको मानसिक अशांति का अनुभव होगा। कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पेट की बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है।

मीन – आज के दिन आप सावधान रहें। परिवार में अशांति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य काी चिंता रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। महिला मित्रों से लाभ मिल सकता है।

