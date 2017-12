आज का राशिफल, 08 दिसंबर 2017: कर्क राशि वालों को हो सकती है निराशा, तुला राशि वाले कर सकते हैं नया काम शुरु

मेष- छोटे प्रवास का योग है। माता-पिता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। महिलाएं वाणी पर संयम रखें। धैर्यशीलता में कमी रहेगी।

वृषभ- स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धन खर्च होगा। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। मित्रों से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन- आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है। अधिक खर्च पर संयम रखें। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी।

कर्क- मन में निराशा रहेगी। सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। मित्र से अनबन हो सकती है।

सिंह- दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। धनप्राप्ति के योग हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे।

कन्या- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। पिता की ओर से लाभ होगा। परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा।

तुला- नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। विदेश में रहते मित्र या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे। व्यवसाय या नौकरी पर सहकर्मियों की ओर से सहकार कम रहेगा।

वृश्चिक- किसी मित्र के सहयोग से निवेश कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा। माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। वस्‍त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे।

धनु- लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। सम्मान और ख्याति मिलेगी। जीवनसाथी को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। नौकरी में सफलता मिल सकती है।

मकर- घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश के साथ व्यापार बढेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में जिम्‍मेदारी बढ़ सकती है।

कुंभ- आज आपके विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं। आर्थिक मोर्च पर सफलता मिलेगी।संतान विकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे।

मीन- परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पर वर्चस्व बना रहेगा। सबकुछ नियंत्रण में रहेगा। विदेश में नौकरी के योग हैं।

First Published on December 8, 2017 7:29 am