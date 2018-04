आज का राशिफल, 02 अप्रैल 2018: वृषभ राशि वालों के जीवनसाथी से रिश्ते होंगे मधुर, इस राशि वालों को मिलेगा आकस्मिक लाभ

मेष – आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। किसी के साथ विचारों में अस्थिरता आ सकती है। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी- कारोबार में आज आपको फायदा मिलेगा।

वृषभ – जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। नए काम शुरु कर सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें। खुद पर सयंम रखें। यात्रा पर जाने की संभावना है।

मिथुन – आज दोस्तों से मुलाकात हो सकती है तथा उनसे लाभ मिल सकता है। कार्यभार अधिक रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। तरक्की के अवसर मिल सकते है। मानसिक तनाव से दूर रहे। आज नौकरी में परिवर्तन की संभावना है।

कर्क – सरकारी लाभ मिल सकता है। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खुद पर संयम रखें। परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

सिंह – विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान मिल सकता है। विदेश से खुशखबरी मिल सकता है। आकस्मिक लाभ मिल सकता है। कारोबार में विस्तार कर सकेंगे और मुनाफा मिलेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

कन्या – धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। धैर्यशीलता में कमी होगी। हदोस्तों से मुलाकात हो सकती है और उनसे लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ेगा।

तुला – दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। यात्रा पर जाने से बचें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी पर संयम रखें। मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। जीवनसाथी को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं।

वृश्चिक– घर और दांपत्यजीवन में आनंद छाया रहेगा। वाणी पर संयम रखें। सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। आज आपको वाहनसुख मिल सकता है। व्यापार के कार्य में व्यस्त रहेंगे और लाभ मिल सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। किसी पैतृक सम्‍पत्ति से धनलाभ हो सकता है।

धनु – कार्य के व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में विस्तार करे पाएंगे। मानसिक रुप से शिथिलता का अनुभव करेंगे। आत्‍मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं।

मकर – परिजनों का सहयोग मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी यात्रा पर जाने से बचें। पानी से भय रहेगा। सरकार तथा उपरी अधिकारी के विषय में कार्यसफलता मिलेगी। आय में व्‍यवधान एवं खर्चों की अधिकता रहेगी। संतानों की चिंता रहेगी।

कुंभ – नौकरी में अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा पर जाने के योग हैं। लेखनकार्य के लिए दिन अच्छा है। किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। मकान या भूमि से सम्बंधित दस्तावेजों की कार्यवाही आज ना करें। इच्‍छा विरुद्ध कोई अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है।

मीन – नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। मन व्यग्र रहेगा। आय में स्‍थिति में सुधार आना प्रारंभ होगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक विषयों में संभलकर निणर्य लें। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं।

First Published on April 2, 2018 6:30 am