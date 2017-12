आज का राशिफल, 16 दिसंबर 2017: मीन राशि वालों को हो सकता है शेयर मार्किट से लाभ, कर्क राशि वाले रहें सावधान

मेष- आज आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। कारोबारियों के लिए उत्तम दिन है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा।

वृषभ- आज आप ऊर्जा वान बने रहेंगे, मन अच्छा रहेगा। व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने वाली है। किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है।

मिथुन- दांपत्य जीवन में खुशियों की बहार बहेगी, जीवनसाथी संग रोमांस का आनंद मिलेगा, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका रहेगी, वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान पर भी ध्यान दें।

कर्क- आज आर्थिक सम्बन्धों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों को कुछ समय के लिए टाल दें। जीवनसाथी संग प्रेम-संबंध प्रगाढ़ होगा। भाई-बहनों से विवाद संभव है। स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है।

सिंह- कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रूचि बढे़गी।

कन्या- नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। शादीशुदा लोगो की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। माता जी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है।

तुला- मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है।

वृश्चिक- जीवनसाथी संग भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आमदनी में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा।

धनु- कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा। छात्र पढ़ाई में सफलता पाने के लिए मेहनत करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, परन्तु वाहन सावधानी से चलाएं।

मकर- कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है, धन का आगमन होगा। प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है।

कुंभ- कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं, कार्यस्थल पर आपके अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य को लेकर बेपरवाह ना बनें।

मीन- भूमि, मकान, वाहन से जुड़ा बिज़नेस करने वाले व्यापारियों को ज़बरदस्त लाभ होने के संकेत हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए बेहतरीन समय है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में कमी आ सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 16, 2017 2:01 am