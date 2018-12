आज का पंचांग, 07 दिसंबर 2018: तिथि: अमावस्या, जानिए दिन के शुभ मुहूर्त

Today Panchang in Hindi, Aaj Ka Panchang in Hindi 2018: पंचांग हिन्दू कैलेंडर होता है जो भारतीय वैदिक ज्योतिष में दर्शाया गया है। पंचांग में मुख्य रूप से 5 चीजें होती है- तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। पंचांग मुख्य रूप से सूर्य और चन्द्रमा की गति को बताता है। हिन्दू धर्म में पंचांग के अनुसार ही शुभ कार्य किए जाते हैं। हिंदू पंचांग की तीन धाराएं हैं, पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति। जानिए 07 दिसंबर 2018 का पंचांग।

तिथि: अमावस्या, 12:52 तक। नक्षत्र: ज्येष्ठा, 29:59 तक। योग: धृति, 21:04 तक। प्रथम करण: नागा, 12:52 तक। द्वितिय करण: किमस्तोगना, 25:23 तक। वार: शुक्रवार।

सूर्योदय: 07:03, सूर्यास्त: 17:17, चन्द्रोदय: 06:43, चन्द्रास्त: 17:35, शक सम्वत: 1940 विलम्बी, अमान्ता महीना: कार्तिक, पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष, सूर्य राशि: वृश्चिक, चन्द्र राशि: वृश्चिक, पक्ष: कृष्ण।

First Published on December 7, 2018 5:03 am