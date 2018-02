आज का शुभ रंग, 14 फरवरी, 2018: धनु राशि वालों के लिए शुभ रंग होगा सफेद, कर्क राशि वालों का दिन हो सकता है सबसे शुभ

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों की दशा इंसान के जीवन में बदलाव लाती है। जिस तरह कुंडली में ग्रह दशा बदलते हैं उसी तरह इंसान के जीवन में बदलाव आ जाता है। इससे कई बार इंसान बुरी तरह समस्याओं में फंस जाता है। इसके लिए वह अपनी राशि के मुताबिक उपाय करता है। राशि के अनुसार रंग का प्रयोग करने से जीवन में कई तरह की ग्रह बाधाएं दूर हो सकती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राशिफल के साथ रंगों को महत्वपूर्ण बताया है। माना जाता है कि अपनी राशि के अनुसार कपड़ों का रंग धारण करने से ग्रह दोष कम हो जाते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत हो सकते हैं।

मेष- शुभ रंग सफेद है और भाग्य प्रतिशत 85 होगा।

वृषभ- शुभ रंग नीला है और भाग्य प्रतिशत 60 होगा।

मिथुन- शुभ रंग धानी है और भाग्य प्रतिशत 67 होगा।

कर्क- शुभ रंग हल्का पीला होगा और भाग्य प्रतिशत 95 होगा।

सिंह- शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य प्रतिशत 59 होगा।

कन्या- शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य प्रतिशत 87 होगा।

तुला- शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य प्रतिशत 75 होगा।

वृश्चिक- शुभ रंग नांरगी और भाग्य प्रतिशत 65 होगा।

धनु- शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य प्रतिशत 73 होगा।

मकर- शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 57 प्रतिशत होगा।

कुंभ- शुभ रंग नीला भाग्य प्रतिशत 78 होगा।

मीन- शुभ रंग हरा होगा। भाग्य प्रतिशत 67 होगा।

First Published on February 14, 2018 9:42 am