आज का शुभ रंग, 14 दिसंबर 2017: कर्क राशि वाले लोगों के लिए लाल रंग होगा शुभ, मिथुन राशि वालों का दिन हो सकता है सबसे अच्छा

ज्योतिष विद्या के अनुसार ग्रहों और रंगों का गहरा संबंध बताया गया है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य में राशि का प्रभाव होता है। राशि के अनुसार किए गए काम लाभकारी माने जाते हैं। इसी तरह से राशि के अनुसार रंगों का चुनाव भी हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। हर रंग की अपनी पहचान होती है और वो अपना प्रभाव व्यक्तित्व पर छोड़ता है। सूर्य से निकले हर रंग का हर राशि और ग्रह पर अलग प्रभाव होता है, इसलिए रंगो का प्रभाव हमारे ग्रहों की चाल पर भी पड़ता है। बिगड़े हुए ग्रहों को भी राशि के हिसाब से किए गए उपाय सुधारते हैं। ग्रह दोष जैसी समस्याओं से भी कम किया जा सकता है, इसी के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में रंगों का महत्व बताया जाता है।

मेष – शुभ रंग पीला है। भाग्य प्रतिशत 69 % होगा।

वृषभ – शुभ रंग काला है। भाग्य प्रतिशत 70 % होगा।

मिथुन – शुभ रंग सुनहरा है। भाग्य प्रतिशत 91 % होगा।

कर्क – शुभ रंग लाल होगा। भाग्य प्रतिशत 55 % होगा।

सिंह – शुभ रंग भूरा होगा। भाग्य प्रतिशत 70 % होगा।

कन्या – शुभ रंग हरा होगा। भाग्य प्रतिशत 72 % होगा।

तुला – शुभ रंग गुलाबी होगा। भाग्य प्रतिशत 78 % होगा।

वृश्चिक – शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 51 % होगा।

धनु – शुभ रंग धानी होगा और भाग्य प्रतिशत 74 % होगा।

मकर – शुभ रंग बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 65 % प्रतिशत होगा।

कुंभ – शुभ रंग नीला भाग्य प्रतिशत 78 % होगा।

मीन – शुभ रंग पीला होगा। भाग्य प्रतिशत 55 % होगा।

First Published on December 14, 2017 9:04 am