आज का शुभ रंग, 09 फरवरी, 2018: कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग होगा लाल, कुंभ राशि वालों का दिन हो सकता है सबसे शुभ

शास्त्रों के मुताबिक हर रंग का किसी ना किसी ग्रह से संबंध होता है। इन रंगों का इस्तेमाल से हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। कई बार हम ग्रहों के विपरित रंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे काम में अनेक बाधाएं आ जाती है और काम बीच में रोकना पड़ता है। इसलिए ग्रहों और कुंडली के हिसाब से ही रोजाना अपना शुभ रंग जानना जरूरी होता है। राशि के मुताबिक शुभ रंग का इस्तेमाल हमारे जीवन को सुख-समृद्धि के साथ सफलता की ओर ले जाता है। कुंडली में ग्रहों की महादशा के दौरान हम राशि के मुताबिक शुभ रंग का चुनाव कर दुर्भाग्य से बच सकते हैं।

मेष- शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 64 होगा।

वृषभ- शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 82 होगा।

मिथुन- शुभ रंग आसमानी लाल और भाग्य प्रतिशत 79 होगा।

कर्क- शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 88 होगा।

सिंह- शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 64 होगा।

कन्या- शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 72 होगा।

तुला– शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 58 होगा।

वृश्चिक– शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 65 होगा।

धनु- शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 72 होगा।

मकर- शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 86 होगा।

कुंभ– शुभ रंग बैंगनी और भाग्य प्रतिशत 93 होगा।

मीन- शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 64 होगा।

First Published on February 9, 2018 9:23 am