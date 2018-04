आज का शुभ रंग, 07 अप्रैल 2018: मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रंग होगा नीला, मकर राशि वालों का दिन होगा सबसे शुभ

इंसान की कुंडली ग्रहों की दशा उसके जीवन में प्रभाव डालती है। यदि कुंडली में ग्रह सही स्थिति में होंगे तो इंसान के जीवन में सभी कार्य सफल हो जाएंगे। अगर कुंडली में ग्रह सही दशा में नहीं होंगे तो इसका प्रभाव उसके जीवन में बहुत बुरा पड़ता है। इन सब से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशि को मान्यता दी गई है, अधिक कर्म लोग राशि के अनुसार करना ही पसंद करते हैं। इसी के अनुसार लोग मान्यता है कि हर पूजा में अपनी राशि के अनुसार काम करा जाता है तो वो कार्य शुभ माना जाता है। इसी तरह राशि के अनुसार ही रंग का प्रयोग करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कई बार हमारे ग्रहों की चाल जो भटक रही होती है राशि अनुसार उपाय करने से सुधर जाती है।

मेष– मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग हरा है। भाग्य प्रतिशत 72 होगा।

वृषभ– शुभ रंग सुनहरा है। भाग्य प्रतिशत 81 होगा।

मिथुन – शुभ रंग नीला है। भाग्य प्रतिशत 77 होगा।

कर्क – शुभ रंग मरून होगा। भाग्य प्रतिशत 82 होगा।

सिंह– शुभ रंग नारंगी होगा। भाग्य प्रतिशत 78 होगा।

कन्या– शुभ रंग फिरोजी होगा। भाग्य प्रतिशत 64 होगा।

तुला– शुभ रंग गुलाबी होगा। भाग्य प्रतिशत 74 होगा।

वृश्चिक– शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 82 होगा।

धनु– शुभ रंग बैंगनी होगा और भाग्य प्रतिशत 73 होगा।

मकर– शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 84 प्रतिशत होगा।

कुंभ– शुभ रंग पीला होगा। भाग्य प्रतिशत 81 होगा।

मीन– शुभ रंग लाल होगा। भाग्य प्रतिशत 79 होगा।

First Published on April 7, 2018 4:38 am