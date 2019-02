Health Horoscope Today, 26 Feb 2019: मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, कुंभ राशि के जातकों का होगा आर्थिक नुकसान

Today health rashifal in hindi: Health Horoscope Today: मेष राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानियों हो सकती है। आप बाहर के खाना से दूर रहें। अपने भोजन का ध्यान रखें। ज्यादा मसालेदार, तले और मांसाहारी व्यंजनों से दूरी बना कर रखें।

वृषभ राशिफल: आज आपको कोल्ड जैसी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। मानसिक तनाव लेने से बचें। आप काम पर ध्यान देंगे।

मिथुन राशिफल: आज आपकी सेहत तो ठीक रहेगी। लेकिन परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। आप उनका ख्याल रखें।

कर्क राशिफल: काम अधिक होने से आपको तनाव हो सकता है। आप बाहर की परेशानी घर मे न लायें। काम के बीच-बीच में ब्रेक भी लें। इससे तनाव नहीं होगा।

सिंह राशिफल: आपके काम में देरी होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप मेहनत करते रहिए आपको सफलता मिलेगी। तनाव से बचें।

कन्या राशिफल: आपके साथियों की मदद से काम पूरे होंगे। आपका मन अच्छा रहेगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें शराब का सेवन ना करें।

तुला राशिफल: आप साफ और शुद्ध खाना खाएं। बाहर का खाना खाने से बचें। आपकी पेट संबधी परेशानी दूर होगी। आपको संतान से सुख मिलेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी सिर दर्द जैसी परेशानी दूर होगी। आप कसरत पर ध्यान देंगे। जिन लोगों को आंख से संबंधित परेशानी है वे डॉक्टर से सलाह लें।

धनु राशिफल: आपके अटके काम पूरे होंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको दफ्तर में तरक्की भी मिल सकती है। आपका दिन अच्छा रहेगा।

मकर राशिफल: आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आप कसरत पर ध्यान दें। कोशिश करें कि सुबह-शाम पार्क जाएं। इससे आपकी सेहत में बदलाव होगा।

कुंभ राशिफल: आज आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे लोग तरक्की से परेशान है।

मीन राशिफल: आज आप चोट से सावधान रहें। आपको चोट लग सकती है। यदि कोई परेशानी महसूस करें तो आप डॉक्टर से सलाह लें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 26, 2019 9:34 am