आज का स्वास्थ्य राशिफल, 04 फरवरी 2019: कर्क राशि वालों को काम रहेगा अधिक, कन्या वाले माता का रखें ख्याल

Today health rashifal in hindi: मेष राशिफल: आज आपको थकावट हो सकती है। आप काम से थोड़ा ब्रेक लेकर आराम करें। वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

वृषभ राशिफल: आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप भोजन की क्वालिटि पर ध्यान दें। अपने भोजन में संतुलित आहार शामिल करें। फास्ट फूड ना खाएं।

मिथुन राशिफल: आज आपका मन काम में कम लगेगा। आप कमजोर फील करेंगे। अच्छा होगा आप दवाई लेकर आराम करें। तनाव से दूर रहें।

कर्क राशिफल: आज दफ्तर में काम अधिक होने से थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप बीच-बीच में थोड़ी मनोरंजक गतिविधि करें।

सिंह राशिफल: आज अपना ख्याल रखें। आपको सिरदर्द हो सकता है। आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम में कम रुचि रहेगी।

कन्या राशिफल: आज माता की सेहत का ख्याल रखना पडे़गा। आपकी माता को इस समय आपके साथ की आवश्यकता है। अपने मन पर कंट्रोल रखें।

तुला राशिफल: गर्भवती महिलाएं अपना ख्याल रखें। अपने खान-पान में फल और हरी-सब्जियां शामिल करें। इससे आपका बच्चा अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। आप अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें।

धनु राशिफल: आज आपको मौसमी बीमारी हो सकती है। आप मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें। वरना आपकी यह परेशानी और अधिक बढ़ सकती है।

मकर राशिफल: आज आपका मन शांत रहेगा। आपको मनचाही जरुरतें पूरी होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब सेहत ठीक है।

कुंभ राशिफल: आप काम में खोए हुए रहते हैं। कोशिश करें कि आप काम के अलावा अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इससे आपकी सेहत ठीक होगाी।

मीन राशिफल: आप खेलते समय सेहत का ख्याल रखें। आपको खेलते वक्त चोट लग सकती है। जोड़ो के दर्द से राहत मिलेगी। आप घूमना जारी रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 4, 2019 6:12 am