Health Horoscope Today, 8 March 2019: मकर राशि वालों को रहेगी मानसिक उलझन, तुला राशि वाले भोजन की शुद्धता पर रखें ध्यान

मेष राशिफल: आपको सेहत का ख्याल रखना पडे़गा। आज आप छोटी-मोटी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अगर समस्या ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाएं।

वृषभ राशिफल: आज आपको चोट लगने की संभावना है। आज आपके साथ सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। इसलिए आप सावधान रहें। सावधान रहें।

मिथुन राशिफल: आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। आप खाना खाने के बाद घूमें। साथ ही गर्म पानी का सेवन करें। सेहत में बदलाव आएगा।

कर्क राशिफल: आज दोस्त से मुलाकात होगी। आपका मूड अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की सेहत खराब हो सकती है। आप उनका ख्याल रखें। ठंड से बचें।

सिंह राशिफल: आपके पुराने रोग ठीक होंगे। आप प्रसन्न रहेंगे। सेहत संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। ऊर्जावान महसूस करेंगे। सेहत पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप बाहर के खाने से परहेज करें। घुटनों मे आ रही परेशानी कम होगी।

तुला राशिफल: आज आप अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान दें। आपकी सेहत ठीक रहेगी। नए काम में दिलचस्पी होगी। परिवार में खुशी का माहौल होगा।

वृश्चिक राशिफल: आज आपके होते हुए काम में देरी होगी। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। माता की सेहत में सुधार आएगा। चोट से बचें।

धनु राशिफल: आज संतान पक्ष की सेहत में सुधार आएगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप राहत महसूस करेंगे। आपको मूड ठीक रहेगा।

मकर राशिफल: आज पिता की सेहत में सुधार होगा। आपका मानसिक उलझने कम होगी। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका मानसिक स्तर ठीक होगा।

कुंभ राशिफल: आपके मन में चिंता रहेंगी, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन में कुछ ठहराव महसूस करेंगे। धैर्य रखें।

मीन राशिफल: आज मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपका काम समय से पूरा होगा। आप आज करसत करने पर जा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें।

First Published on March 8, 2019 9:11 am