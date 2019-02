आज का स्वास्थ्य राशिफल, 03 फरवरी 2019: मिथुन राशि वालों को रहेगी थकान, कन्या वालों की सेहत रहेगी ठीक

Today health rashifal in hindi: मेष राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना पडे़गा। आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको अपनी सेहत पर गौर करना चाहिए।

वृषभ राशिफल: आज युवा कसरत पर ध्यान देंगे। आप बीच में कसरत छोड़कर चले गए लेकिन अब आप अपने पुराने रास्ते पर लौटकर आ रहे हैं। सेहत ठीक रहेगी।

मिथुन राशिफल: आज आप काम अधिक करेंगे। इससे आपको मानसिक थकान के साथ शारीरिक थकान भी रहेगी। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

कर्क राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है। आपको बुखार हो सकता है। आप ठंडी चीजों से दूर रहें और घर पर आराम करें।

सिंह राशिफल: आप खाने पर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे आपका मोटाप बढ़ रहा है। आप इस पर गौर करें। फिट रहने के लिए कसरत पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आप ताजगी महसूस करेंगे। काम में मन लगेगा। आप कसरत कर रहे हैं, आप इसे जारी रखें।

तुला राशिफल: आपको परेशानी हो सकती है। आपको गले के रोग हो सकते हैं। आपके सीने में इंफेक्शन हो सकता है। आप परेशानी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाए।

वृश्चिक राशिफल: आज आप तनाव दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। घर-परिवार में कलह का माहौल होने से तनाव रहेगा। वाणी पर संयम रखें।

धनु राशिफल: आज आपकी पुरानी परेशानी दूर होगी। आप इससे राहत महसूस करेंगे। आपकी तनाव नहीं रहेगा। आपका मन काम में लगेगा।

मकर राशिफल: आज सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। आप घूमना जारी रखें। इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी।

कुंभ राशिफल: आज आप डॉक्टर की सलाह को मानकर काम करें। वरना आपको फिर से परेशानी हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।

मीन राशिफल: आपका दिन अच्छा गुजरेगा। बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। आप अपने दादा-दादी की सेहत का ख्याल रखें। उन्हें आपकी आवश्यकता है।

First Published on February 3, 2019 8:01 am