आज का वित्त राशिफल, 04 फरवरी 2019: वृषभ राशि वाले विवाद से बचें, कर्क वाले काम पर दें ध्यान

Finance Horoscope in Hindi 2019: मेष राशिफल: आज आप किसी कारण से यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। व्यवसाय को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आपको मनचाही डील नहीं मिलेगी।

वृषभ राशिफल: आज आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करने से बचें। आज प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करना ठीक नहीं होगा। धैर्य रखें।

मिथुन राशिफल: आज आप अपने बिजनेस के बारे में सोच-विचार करेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं।

कर्क राशिफल: आज आपको बिजनेस में चुनौती मिल सकती है। कोई अन्य व्यक्ति आपके काम को प्रभावित कर सकता है। आप काम पर ध्यान दें।

सिंह राशिफल: आप के मन ऊर्जा रहेगी। आप काम में मेहनत करेंगे। आर्थिक चुनौती से निपट सकते हैं। आमदनी अच्छी रहेगी। खर्चा बढ़ेगा।

कन्या राशिफल: आप अपनी जरुरत के हिसाब से धन खर्च करें। आज ज्यादा महंगी चीजें ना खरीदें। वरना बाद में आर्थिक तंगी हो सकती है।

तुला राशिफल: आपकी रणनीति कारोबार के लिए लाभकारी साबित होगी। आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। नई चीजें शुरू कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिफल: आज दफ्तर में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आप इसके लिए तैयार रहें। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। समय अच्छा है।

धनु राशिफल: आप अपने खर्चें पर नियंत्रण रखें। आपको आशा के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें।

मकर राशिफल: आपको कारोबार में लाभ पाने के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा। आप नई चीजों को कारोबार में शामिल करें, लाभ होगा।

कुंभ राशिफल: आपको धन कमाने के नए तरीके मिलेंगे। आप इन तरीकों से अच्छा-खासा धन कमा लेंगे। पैसे की बचत पर भी ध्यान दें। आगे आवश्यकता रहेगी।

मीन राशिफल: आज आपकी मनचाही इच्छा पूरी नहीं होगा। आप जो डील करने चाह रहे थे वो पूरी नहीं होगा। काम में बाधा आ सकती है। आप धैर्य रखें

First Published on February 4, 2019 9:23 am