आज का वित्त राशिफल, 05 फरवरी 2019: मेष राशि वाले जल्दबाजी ना लें निर्णय, वृश्चिक वाले लेन-देन से बचें

Today Finance Rashifal, Finance Horoscope in Hindi 2019: मेष राशिफल: आज आप शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें। जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है। धैर्य रखें।

वृषभ राशिफल: आज आपकी नजरअंदाजी से कारोबार में नुकसान हो सकता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और नुकसान होने से बचाएं।

मिथुन राशिफल: आज आपके जरूरी काम पूरे होंगे। जो काम आपके लंबे समय से अटके हैं वह आसानी से पूरे हो जाएंगे। जमीन का सौदा करेंगे।

कर्क राशिफल: आप काम में खूब मेहनत कर रहे हैं, आपको इस मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा साथ ही आपकी तरक्की भी होगी।

सिंह राशिफल: जमीन- जायदाद के काम कर सकेंगे। आप जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं वो खरीद सकेंगे। आप अपने मन की सुनें और सही फैसला लें।

कन्या राशिफल: आज आपके लिए दिन सही है। आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको सरप्राइज मिल सकता है।

तुला राशिफल: आज आपके विदेश से जुड़े काम पूरे होंगे। आपको विदेश के काम में लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लाभ का दिन है।

वृश्चिक राशिफल: आज विदेश से लेन-देन में आप सावधानी बरतें। आपकी एक चूक आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए आज आप चौकन्ना रहें।

धनु राशिफल: आज आपकी वित्तीय हालात ठीक रहेगी। आपको लाभ उठाने के अवसर मिलेंगे। आप अपने सटीक निर्णय से लाभ प्राप्त करेंगे।

मकर राशिफल: आज आपकी मन की उलझनें दूर होगी। आपका मन काम में लगेगा। आप नए लोगों की मदद से लाभ प्राप्त करेंगे। अपने इरादे नेक रखें।

कुंभ राशिफल: आज जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन लाभदायक है। आज आप काम में व्यस्त रहेंगे। आप सोच-समझकर निवेश करें।

मीन राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहेगा। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on February 5, 2019 9:30 am