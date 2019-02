आज का वित्त राशिफल, 24 फरवरी 2019: मकर राशि वाले करेंगे कंपनी का विस्तार, जानिए अपना राशिफल

Finance Horoscope in Hindi 2019: मेष राशिफल: आज घर की साज-सज्जा का समान खरीदेगे। आप इसके लिए कई दिनों का इंतजार कर रहे थे। फिजूलखर्ची ना करें।

वृषभ राशिफल: आज आपका काम सही चलेगा। आपको काम से संतोषजनक रिजल्ट मिलेगा। आप नई चीजों के बारे में विचार करेंगे। वाहन सुख मिलेगा।

मिथुन राशिफल: जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं उनकी आज तरक्की हो सकती है। आप अपने काम को अच्छे तरह से करते रहें।

कर्क राशिफल: आज आप बाहर घूमने जाएंगे। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में समय बिताएंगे। इससे आपका धन खर्च होगा।

सिंह राशिफल: आज आपको कारोबार में नई चीजें शुरू करने का मौका मिलेगा। आपको नई चीजें से लाभ मिलेगा। इनकम में इजाफा होगा। खर्च पर ध्यान दें।

कन्या राशिफल: आज आप दूसरों की मदद करेंगे। इससे आपके मन को तसल्ली मिलेगी। आप ऐसे कार्य करते रहें। आपके साथ अच्छा होगा।

तुला राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। नौकरी मिलने के योग हैं। कर्ज चुका पाएंगे।

वृश्चिक राशिफल: आज कोई दोस्त आपसे धन लेने आ सकता है। आप उसके बुरे समय में धन देकर मदद कर सकते हैं। आपको पैसा वापस मिल जाएगा।

धनु राशिफल: आप अपनी इनकम के हिसाब से खर्चा नहीं कर रहे हैं। आपकी इनकम कम है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल करें।

मकर राशिफल: अगर आप कारोबारी है तो आप अपनी कंपनी का विस्तार कर सकते हैं, समय आपके अनुकूल है। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा।

कुंभ राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। इनकम ठीक रहेगी।

मीन राशिफल: आज आपको पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। कारोबार में तरक्की के योग थे। आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोत्तरी होगी। आप धन का सही इस्तेमाल करें।

First Published on February 24, 2019 10:38 am