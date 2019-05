करना चाहते हैं लव मैरिज तो फैमिली को मनाने में ये ज्योतिषी उपाय आ सकते हैं काम

प्यार जिंदगी का एक खूबसूरत एहसास होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक बार किसी ना किसी से प्यार जरूर होता है। बहुत से लोगों को अपना सच्चा प्यार बड़ी ही आसानी से मिल जाता है तो कुछ लोगों को इसे पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां आप जानेंगे कुछ ज्योतिषी उपायों के बारे में जिसे अपनाकर आपके प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी…

– सबसे पहला उपाय प्रेम विवाह के लिए यह है कि आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति के सामने शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ॐ लक्ष्मी नारायण नम: मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करना ज्यादा लाभकारी साबित होगा। और ऐसा तीन महीने तक करते रहें इससे आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है।

– भगवान की सच्चे मन से अराधना करें और तीन महीने तक हर गुरुवार मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और फिर लोगों में बांटे।

– भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी और पान को अर्पित करने से प्रेम विवाह के योग बनते हैं।

– मां दूर्गा की उपासना सच्चे मन से करें और उन्हें लाल रंग की ध्वजा चढाएं।

– भगवान शिव का रुद्राभिषेक शहद से करने से भी प्रेम में सफलता हासिल होती है।

– 16 सोमवार के व्रत करने से अच्छा और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है।

– प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त करने के लिए ओपल या हीरा रत्न पहनना आपको विवाह बंधन तक पहुंचाने का काम करेगा।

– अगर प्रेमी जोड़े में से कोई भी व्यक्ति मांगलिक है तो मंगल दोष का पहले निवारण करवा लें और शादी से पहले लाल वस्तुओं का दान जरूर करें।

– सातवें भाव में मौजूद ग्रह की शांति जरूर करवा लेनी चाहिए अगर विवाह करने में बाधा उत्पन्न हो रही हो।

– एक दूसरे को नूकीली या काले रंग की वस्तुएं कभी भी दान ना करें इससे संबंध खराब हो सकते हैं।

– अपने प्रेमी को हीरा या अमेरिकन डायमंड भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसे प्रेम संबंधों के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह काले या नीले रंग का नहीं होना चाहिए।

– लाल, गुलाबी, पीले और गोल्डन कलर की वस्तुएं भेंट करना अच्छा माना गया है। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है।

First Published on May 28, 2019 12:39 pm