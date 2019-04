आपकी कुंडली के ये ग्रह जो बताते हैं सरकारी नौकरी के योग

वैसे तो एक अच्छी सरकारी नौकरी के पीछे आपकी कड़ी मेहनत का हाथ होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम निराशाजनक ही हाथ लगता है। कई लोग इसे भाग्य की कमी मानकर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में सरकारी नौकरी है ही नहीं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। उन ग्रहों के नहीं होने पर सरकारी नौकरी मिलना काफी कठिन हो जाता है। जानते हैं कि किन ग्रहों के होने से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है और कौन से ग्रह आपकी सरकारी नौकरी मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं…

– सरकारी नौकरी के लिए जन्म कुंडली के दशम स्थान का आंकलन किया जाता है। कुंडली के इस क्षेत्र को कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगर इस क्षेत्र में सूर्य, मंगल या बृहस्पति मजबूत स्थिति में हैं तो सरकारी नौकरी मिलने के ज्यादा आसार होते हैं।

– कई बार ये भी देखने में आता है कि जातक की जन्मकुंडली में यह तीनों ग्रह होते हैं लेकिन फिर भी जातक को सरकारी नौकरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसका कारण इन ग्रहों पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना माना गया है।

– अगर आपकी कुंडली के दूसरे, छठे और दशवें घर में सूरज मजबूत होकर बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना होती है।

– कुंडली में सूरज के बारवें घर में होने से भी सरकारी नौकरी मिल सकती है लेकिन इसके लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है।

– कुंडली के दूसरे, छठे और दशवें घर में गुरू का मजबूत होना भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनाता है।

– लेकिन इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि अगर आपकी कुंडली में लग्न और चंद्र मदबूत नहीं होगा तब भी आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें आएंगी।

– कुंडली में मंगल और शनि का मजबूत होना भी सरकारी नौकरी मिलने के लिए काफी शुभ माना गया है।

– अगर आप रोजाना उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएंगे तो इससे आपके मंगल और शनि ग्रह काफी हद तक मजबूत हो जाएंगे। जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

First Published on April 8, 2019 10:59 am