सामान्य तौर पर बिल्ली को अपशगुन और नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। शकुन शास्त्र में बिल्ली का विशेष महत्व है। कहा जाता है किसी यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता समाज में सदियों से चली आ रही है। कहाा जाता है कि जहां भी बिल्ली जाती है वहां पॉजीटिव एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए तंत्र-मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। यदि किसी घर में बिल्ली बार-बार आती है तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहता है। बिल्ली हमारे साथ होने वाली शुभ-अशुभ घटना के बारे में बताती है। आइए जानते हैं –

1. बिल्ली के बारे में आम धारणा है कि अगर बिल्ली कहीं जाते समय रास्ता काट जाए तो वह काम कभी पूरा नहीं होता है।

2. यदि बार-बार बिल्ली रोती दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आप पर कोई संकट आने वाला है।

3. अगर बिल्ली रोती या लड़ती हुई दिखाई दे तो उस इंसान के सभी कार्य असफल हो सकते हैं।

4. शकुन शास्त्र के मुताबिक सोए हुए व्यक्ति को बिल्ली लांगकर भाग जाए तो उस व्यक्ति को मृत्यु कष्ट भोगना पड़ सकता है।

5. कहा जाता है अगर सोए हुए व्यक्ति को बिल्ली सूंघ जाए तो वह जल्दी बीमार हो सकता है। इसके अलावा अगर बिल्ली सिर चाट जाए तो राज्यदंड मिल सकता है।

6. माना जाता है जिस व्यक्ति को यात्रा पर जाते समय बिल्ली के मुंह में मांस का टुकड़ा दिखाई दे तो उसके सभी कार्य बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं।

7. अगर बिल्ली अपने बच्चों के साथ दिखाई दें तो इसका अर्थ आपकी किसी खास मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है।

8. अगर आपको बिल्ली रोती हुई दिखाई दें तो समझना चाहिए कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on December 6, 2017 11:17 am