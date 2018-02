इस राशि के जातक बनते हैं सबसे जल्दी धनवान, करते हैं सबसे अधिक मेहनत

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का स्थिति के प्रभाव के बारे में बताया गया है। कहा जाता है जिन लोगों की कुंडली में ग्रह सही स्थिति में नहीं होते हैं उनके अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के जातक के बारे में बताया गया है। आइए आज हम आपको ऐसी कुछ राशियों के बारे में बताते हैं जिनका संबंध शनि और शुक्र से होता है। इन ग्रहों के कारण इन राशि के जातकों को बहुत लाभ मिलता है। माना जाता है जिन लोगों पर शनि और शुक्र की कृपा होती है उनको कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही शुक्र से प्रभाव से उस व्यक्ति की सुंदरता में निखार बढ़ता है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी राशियां हैं –

1. वृषभ राशि – इस राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। शुक्र को धन-वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन, विलासता और रोमांस का सूचक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ होती है उनको कभी जीवन में धन की कमी महसूस नहीं करनी पड़ती है। वह धन कमाने के लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता खोज लेते हैं।

2. कर्क राशि- कर्क राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं। इसी वजह से ये अपने परिवार से नजदीकी बनाए रखते हैं। इस राशि के जातक अपने परिवार को हर तरह की खुशी देना चाहते हैं। इनकी इस सोच की वजह से ये अपने धन कमाने के लिए अपने लिए अच्छा विकल्प चुन लेते हैं। ये हमेशा अच्छा अवसर पाने की तलाश में रहते हैं।

3. सिंह राशि – इस राशि के जातक अपने को भीड़ से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत मेहनती माने जाते हैं। धन कमाने के लिए इस राशि के जातक शारीरिक और मानसिक मेहनत खूब करते हैं। इनमें काम के नेतृत्व की क्षमता होती है।

4. वृश्चिक राशि – इस राशि के जातक जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। इनको लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है। ये इन वस्तुओं को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं।

First Published on February 28, 2018 11:51 am